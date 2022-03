Nations League: Ανώτερη η Κύπρος «καθάρισε» την Εσθονία - Στον «δρόμο» της Εθνικής ομάδας

Onsports Team

Τα γκολ του Μαρίνου Τζιωνή στο 19' και του Πιέρου Σωτηρίου στο 51', έκαναν τη... διαφορά για την Κύπρο στο δεύτερο ματς με την Εσθονία για τα play out του Nations League και της χάρισαν τη νίκη με 2-0, διατηρώντας την ομάδα της Μεγαλονήσου στη League C στο φινάλε της 2ης διοργάνωσης. Η Κύπρος θα τεθεί πλέον αντίπαλος της Ελλάδας (μαζί με τη Β. Ιρλανδία και το Κόσοβο) στον 2ο όμιλο της League C στο 3ο Nations League, που θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου.

Μετά τη «λευκή» ισοπαλία της στο Ταλίν, η ομάδα του Νίκου Κωστένογλου ήταν όσο πειστική χρειαζόταν για να φτάσει στη νίκη -παρά το γεγονός ότι έμεινε με δέκα παίκτες μετά τον αποβολή του Σπόλιαριτς στο 47'- και να παραμείνει στην 3η «κατηγορία» της διοργάνωσης, με τους Εσθονούς να υποβιβάζονται στη League D.