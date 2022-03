Μεξικό: Μακελειό με άγρια επεισόδια και διακοπή αγώνα - Αναφορές για 17 νεκρούς (photos+video)

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες σε επεισόδια μεταξύ οπαδών, κατά τη διάρκεια αγώνα της μεξικανικής Football League, που διακόπηκε στο Κερέταρο.

Η Μεξικανική Liga ανακοίνωσε τη διακοπή όλων των αγώνων που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν σήμερα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος του Μεξικού.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη συνάντηση μεταξύ της Κερέταρο και της Άτλας Γκουανταλαχάρα, όπως δήλωσαν οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, διαψεύδοντας φήμες στα κοινωνικά δίκτυα που κάνουν λόγο για αρκετούς θανάτους.

Οι συμπλοκές στην κερκίδα ξεκίνησαν στο 63ο λεπτό του αγώνα. Οι λιγοστοί άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου άφησαν το κοινό να καταφύγει στον αγωνιστικό χώρο που προκάλεσε την άμεση διακοπή της συνάντησης. Στο γήπεδο, οι οπαδοί συνέχισαν να συμπλέκονται καθώς οικογένειες με παιδιά προσπαθούσαν να προστατέψουν τον εαυτό τους.

«Οι υπεύθυνοι για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο γήπεδο θα τιμωρηθούν υποδειγματικά», αντέδρασε ο πρόεδρος της μεξικανικής Football League, Μίκελ Αριόλα.

Ο σύλλογος της Άτλας ζήτησε σε ανακοίνωσή του να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ευθύνες. Ο σύλλογος του Κερετάρο καταδίκασε επίσης αυτές τις πράξεις βίας στο γήπεδό του.

Ωστόσο, σοκάρουν οι πληροφορίες που έρχονται φθάνουν από το Μεξικό από τα επεισόδια που έγιναν στο παιχνίδι της Κερετάρο με την Άτλας.

Σύμφωνα με αυτές, από τα επεισόδια υπάρχουν 17 νεκροί, κάτι που τουλάχιστον για την ώρα δεν επιβεβαιώνεται από κάποια επίσημη Αρχή.

Πάντα σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, και η μόνη πληροφορία που φέρεται να προέρχεται από επίσημη Αρχή είναι πως ο αριθμός των τραυματιών είναι τουλάχιστον 22 άτομα.

Bloody riots in Mexico. 05.03.2022

Queretaro - Atlas.



Liga MX match ends after brtual violence in the stadium between rival fans.



At least 22 injured, several in grave condition, and all of them were Atlas fans. pic.twitter.com/RuxJbHuDz9