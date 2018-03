Λίβερπουλ: Λόβρεν μέχρι το 2021

Την πρώτη του σεζόν με τον Ρότζερς στον πάγκο απογοήτευσε, με τον Κλοπ ωστόσο ήρθε η ανάστασή του.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν είναι ότι πιο αξιόπιστο υπάρχει στην οπισθοφυλακή της Λίβερπουλ και οι ρεντς τον αντάμειψαν. Ο 27χρονος αμυντικός θα παραμείνει κάτοικος Λίβερπουλ μέχρι το 2021 καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του.

«Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον πλανήτη, καθώς άλλο ένα όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. 'Ηταν πάντα όνειρό μου να μείνω όσο το δυνατόν περισσότερο σε έναν σύλλογο που αγαπώ και αυτός είναι η Λίβερπουλ», δήλωσε περιχαρής ο Λόβρεν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κροάτης μετεγγράφηκε στην Λίβερπουλ από την Σαουθάμπτον το 2014, έχοντας πραγματοποιήσει 104 συμμετοχές. Το νέο του τετραετές συμβόλαιο, αναμένεται να του αποφέρει 100 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα.

✍ Liverpool FC can today announce Dejan Lovren has signed a new long-term contract with the club.



More: https://t.co/8v71WdkTiQ pic.twitter.com/Lj4x4BAA46