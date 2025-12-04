Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Στο Μπέργκαμο ο ημιτελικός της Ιταλίας με την Β. Ιρλανδία

Instagram

Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει τη Βόρεια Ιρλανδία στον ημιτελικό των ευρωπαϊκών playoffs για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου στο γήπεδο της Αταλάντα στο Μπέργκαμο, όπως ανακοίνωσε η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FIGC).

Η «σκουάντρα ατζούρα», η οποία τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της πίσω από τη Νορβηγία, θα περάσει από τη διαδικασία των playoffs για τρίτη συνεχόμενη φορά, μετά τον αποκλεισμό της από τη Σουηδία για το Μουντιάλ 2018 στη Ρωσία και από τα Σκόπια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Στην ανακοίνωση της FIGC επισημαίνεται ότι η Ιταλία παραμένει αήττητη στο Μπέργκαμο, με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Την τελευταία φορά που η εθνική ομάδα αγωνίστηκε στο στάδιο Gewiss, τον Σεπτέμβριο, νίκησε με 5-0 τη Λετονία, στον πρώτο αγώνα του Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο, ο οποίος διαδέχθηκε τον Λουτσιάνο Σπαλέτι τον Ιούνιο.

Σε περίπτωση νίκης απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, που βρίσκεται στην 69η θέση της κατάταξης FIFA, η Ιταλία, τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και 12η στον κόσμο, θα ταξιδέψει στις 31 Μαρτίου για να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα μεταξύ Ουαλίας (32η) και Βοσνίας/Ερζεγοβίνης (71η).

Η ομάδα που θα επικρατήσει στον τελικό των playoffs θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί το καλοκαίρι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.