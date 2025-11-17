Ομάδες

Ισπανία: Ο Ρουίθ παραμένει... αήττητος με την «ρόχα» για 40 ματς!
Onsports Team 17 Νοεμβρίου 2025, 13:00
MUNDIAL

Ισπανία: Ο Ρουίθ παραμένει... αήττητος με την «ρόχα» για 40 ματς!

Δίνοντας μια ασίστ στην εμφατική εκτός έδρας νίκη της εθνικής Ισπανίας με 4-0 επί της Γεωργίας, ο Φαμπιάν Ρουίθ εντυπωσίασε για άλλη μια φορά, φθάνοντας τις 40 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Το αξιοσημείωτο στην περίπτωση του έμπειρου μέσου, πάντως, είναι ότι σ΄ αυτές τις 40 συμμετοχές, δηλαδή από το ντεμπούτο του μέχρι και σήμερα, δεν έχει γνωρίσει την ήττα με την εθνική Ισπανίας!

Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα, δεδομένου ότι στα ποδοσφαιρικά χρονικά, καλύτερο ρεκόρ, έχουν μόνο ο θρυλικός Βραζιλιάνος, Γκαρίντσα (σ.σ. 49 αγώνες) και ο Ισπανός, Κάρλος Μαρτσένα (σ.σ. 57 αγώνες).



