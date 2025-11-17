Ομάδες

Άρης: Σπουδαία κίνηση με Άντζουτσιτς
Οnsports Τeam 17 Νοεμβρίου 2025, 15:00
BASKET LEAGUE / Άρης

Άρης: Σπουδαία κίνηση με Άντζουτσιτς

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε σε συμφωνία με τον Ντανίλο Άντζουτσιτς για το υπόλοιπο της σεζόν. 

Σε μία εξαιρετική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ομάδα του Άρη, καθώς οι "κιτρινόμαυροι" συνφώνησαν σε όλα με τον Ντανίλο Άντζουτσιτς ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του Άρη για το υπόλοιπο της σεζόν. 

Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και απομένει μόνο να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για να προχωρήσει η ΚΑΕ Άρης στην ανακοίνωση της συμφωνίας.

O Σέρβος παίκτης  ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στην Ντουμπάι BC, από την οποία όμως θα αποχωρήσει, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τους Θεσσαλονικείς να του αποσπούν το πολυπόθητο «ναι» και να τον εντάσσουν στο ρόστερ τους.



