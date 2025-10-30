Έγινε νόμισμα τo «γκολ του αιώνα» που πέτυχε ο Ντιέγκο Μαραντόνα

Onsports Team

Η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής κυκλοφορεί ειδική έκδοση νομίσματος που απεικονίζει την πορεία του Ντιέγκο Μαραντόνα στο γκολ κόντρα στην Αγγλία το 1986.

Ο αείμνηστος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, πέτυχε το «γκολ του αιώνα» όταν πέρασε όλη την Εθνική Αγγλίας το 1986 στο Μεξικό. Οδηγώντας την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Βρισκόμαστε σε σεζόν Μουντιάλ και συμπληρώνονται 40 χρόνια από εκείνη τη διοργάνωση που πέρασε στην ιστορία για το… σόου του «Θεού» της μπάλας. Έτσι, η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής αποκάλυψε μια ειδική έκδοση νομίσματος προς τιμήν του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος του Διεθνούς Αναμνηστικού Προγράμματος Νομισμάτων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται κάτι ανάλογο.

Στη μία όψη του νομίσματος απεικονίζεται μια μπάλα ποδοσφαίρου και γράφει «República Argentina» και «Copa Mundial de la FIFA 2026». Στην άλλη όψη, υπάρχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με σχεδιάγραμμα της πορείας του Μαραντόνα στο γκολ κόντρα στους Άγγλους.

Το νόμισμα είναι κατασκευασμένο από ασήμι, ζυγίζει 27 γραμμάρια και έχει διάμετρο 40 χιλιοστά. Η ονομαστική του αξία είναι 10 πέσος (0,04 ευρώ), αλλά πωλείται για 235.000 πέσος (138,69 ευρώ). Διατίθενται μόνο 2.500 κέρματα.