LIVE Σκωτία – Ελλάδα: Η μάχη της Εθνικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Δείτε LIVE την εξέλιξη της κρίσιμης μάχης, Σκωτία – Ελλάδα, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Κρίσιμη «μάχη» για την Εθνική Ελλάδας, η οποία θα παίξει εκτός έδρας κόντρα στην Σκωτία.

Στο «Χάμπντεν Παρκ» οι διεθνείς θέλουν τη νίκη κόντρα στους Σκωτσέζους. Για τους βαθμούς, για την ψυχολογία, αλλά και για τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Να τιμήσουν με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του τη μέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατό του.

Το ματς διεξάγεται στο πλαίσιο του Γ’ όμιλου των προκριματικών. Στον οποίο μετέχουν επίσης Δανία και Λευκορωσία. Οι Σκωτσέζοι έχουν 4 βαθμούς ως τώρα, ενώ η Ελλάδα 3.

Για το Nations League πριν κάποιους μήνες η Ελλάδα είχε νικήσει στο «Χάμπντεν Παρκ» με 3-0. Αυτή τη φορά το ματς αναμένεται αρκετά διαφορετικό όμως. Και σαφώς δυσκολότερο. Διαιτητής της συνάντησης έχει οριστεί ο Νορβηγός Έσπεν Έσκας.

