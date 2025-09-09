Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία του ομίλου και οι επόμενες αγωνιστικές για τα προκριματικά του Μουντιάλ
Onsports Team 09 Σεπτεμβρίου 2025, 00:23
MUNDIAL

Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία του ομίλου και οι επόμενες αγωνιστικές για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα με 3-0 από την Δανία και η απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ δυσκολεύει.

Απότομη προσγείωση για την Εθνική Ελλάδας, που υπέστη εντός έδρας ήττα από την Δανία με 3-0.

Την ίδια ώρα, η Σκωτία επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας της Λευκορωσίας, κάτι που έριξε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην τρίτη θέση μετά το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής.

Κακό και το γεγονός ότι η Ελλάδα δέχθηκε τρία γκολ, χωρίς να πετύχει κάποιο, αφού ενδεχομένως να παίξει σημαντικό ρόλο σε μία πιθανή ισοβαθμία.

Πλέον η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παίξει τα... ρέστα της στις αρχές του Οκτωβρίου, όπου σε διάστημα τριών ημερών πρώτα θα παίξει εκτός έδρας με την Σκωτία και μετά στην Κοπεγχάγη με την Δανία.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του ομίλου

9/10: Σκωτία - Ελλάδα, Λευκορωσία - Δανία

12/10: Δανία - Ελλάδα, Σκωτία - Λευκορωσία

15/11: Ελλάδα - Σκωτία, Δανία - Λευκορωσία

18/11: Λευκορωσία - Ελλάδα, Σκωτία - Δανία.

Η βαθμολογία στον όμιλο

1. Δανία 3-0 4

2. Σκωτία 2-0 4

3. Ελλάδα 5-4 3

4. Λευκορωσία 1-7 0

* Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου, προκρίνεται στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

** Οι 12 ομάδες που θα κατακτήσουν τις δεύτερες θέσεις των ισάριθμων ομίλων, μαζί με 4 ομάδες από το Nations League, θα σχηματίσουν 4 διαφορετικά μονοπάτια (Final-4), που θα δώσουν τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια για το Μουντιάλ.

*** Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το πρώτο κριτήριο είναι η συνολική διαφορά τερμάτων και το δεύτερο η καλύτερη επίθεση.



Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
Ελλάδα – Δανία: Ο σεισμός στην Εύβοια «ταρακούνησε» και τη συνέντευξη Τύπου
38 λεπτά πριν Ελλάδα – Δανία: Ο σεισμός στην Εύβοια «ταρακούνησε» και τη συνέντευξη Τύπου
MUNDIAL
Ελλάδα – Δανία: «Η εικόνα δεν πρεσβεύει την ποιότητά μας, έχουμε τη νοοτροπία να το διορθώσουμε»
1 ώρα πριν Ελλάδα – Δανία: «Η εικόνα δεν πρεσβεύει την ποιότητά μας, έχουμε τη νοοτροπία να το διορθώσουμε»
MUNDIAL
Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία του ομίλου και οι επόμενες αγωνιστικές για τα προκριματικά του Μουντιάλ
3 ώρες πριν Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία του ομίλου και οι επόμενες αγωνιστικές για τα προκριματικά του Μουντιάλ
MUNDIAL
Ελλάδα – Δανία: Τα highlights του αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
3 ώρες πριν Ελλάδα – Δανία: Τα highlights του αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved