LIVE Ελλάδα – Δανία: Η μάχη της Εθνικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 08 Σεπτεμβρίου 2025, 21:37
LIVE Ελλάδα – Δανία: Η μάχη της Εθνικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ελλάδα – Δανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Μετά το ιδανικό ξεκινήμα, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θέλει να δώσει συνέχεια απέναντι στη Δανία, την οποία υποδέχεται το βράδυ της Δευτέρας (8/9, 21:45, ALPHA) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη 2η αγωνιστική του Γ΄ ομίλου στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Ελλάδα θριάμβευσε επί της Λευκορωσίας με 5-1, ενώ την ίδια ώρα Δανοί και Σκωτσέζοι έμεναν στο 0-0 στη μεταξύ τους αναμέτρηση, στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή του γκρουπ και μια νίκη επί της Δανίας θα ισχυροποιούσε αφάνταστα την προσπάθεια πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026, ενόψει του επόμενου αγώνα, που είναι εκτός έδρας με τη Σκωτία στις 9 Οκτωβρίου.

Η Ελλάδα έχει κερδίσει τρία και έχει χάσει οκτώ από τα 15 προηγούμενα παιχνίδια της εναντίον των Δανών, ενώ το σκορ ήταν 1-1 όταν οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά, σε φιλικό αγώνα τον Φεβρουάριο του 2009.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ελλάδα – Δανία



