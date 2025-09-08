Ελλάδα - Δανία: Δεν θα πέφτει... καρφίτσα! Sold out η κρίσιμη «μάχη» στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Εισιτήρια τέλος! Επίσημο το sold out στην αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Δανία το βράδυ της Δευτέρας (08/09) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα», λίγες μέρες μετά την εκρηκτική εκκίνηση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με τη νίκη 5-1 επί της Λευκορωσίας, αντιμετωπίζει τη Δανία στη δεύτερη αγωνιστική του Γ’ Ομίλου.

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στην κορυφή του γκρουπ με 3 βαθμούς, τη στιγμή που οι Σκανδιναβοί ακολουθούν με 1 βαθμό, μαζί με τη Σκωτία, μετά το «λευκό» 0-0 στην Κοπεγχάγη. Ουραγοί του ομίλου είναι οι Λευκορώσοι χωρίς συγκομιδή.

Έτσι, το βράδυ της Δευτέρας (08/09) η Εθνική Ελλάδας θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα απέναντι στο φαβορί του ομίλου, Δανία. Μάλιστα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του θα έχουν ένα σημαντικό… όπλο, τη στήριξη του κόσμου.

Όπως έγινε γνωστό από τον επίσημο λογαριασμό της εθνικής ομάδας στο Instagram, στο ματς της Ελλάδας με την Δανία σημειώθηκε sold out, κάτι που σημαίνει πως οι Έλληνες φίλαθλοι θα δημιουργήσουν μία «καυτή» ατμόσφαιρα.