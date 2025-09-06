Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Ξεπέρασε Μέσι και γράφει ιστορία ο Κριστιάνο

Onsports Team

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Πορτογαλία, καθώς διέλυσε 5-0 την Αρμενία, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ίβηρες, καθώς σκόραρε δύο φορές, έφτασε τα 38 τέρματα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπέρασε κατά δύο τον Λιονέλ Μέσι και έχει φτάσει μία… ανάσα από τα 39 του Κάρλος Ρουίς που είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Ακόμα, ο CR7 έφτασε τα 942 γκολ στην καριέρα του, μια και σκόραρε στο 21ο και το 46ο λεπτό της αναμέτρησης. Δύο τέρματα σημείωσε και ο Ζοάο Φέλιξ για τους φιλοξενούμενους (10’ και 62’) ενώ το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ έβαλε και ο Κανσέλο (32’).

Στο «Βίλα Παρκ» η Αγγλία επικράτησε εύκολα 2-0 της Ανδόρρας. Το αυτογκόλ του Γκαρσία στο 25’ άνοιξε το… δρόμο για τα «Τρία Λιοντάρια» και στο 67’ ο Ράις διαμόρφωσε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Με το «τρίποντο» έφυγε από τη Ρίγα η Σερβία, επικρατώντας 1-0 της Λετονίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 11ου ομίλου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Ντούσαν Βλάχοβιτς στο 12ο λεπτό, ενώ για τους «πλάβι» στο αρχικό σχήμα ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, αλλά και ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, με τον τελευταίο να σκοράρει μ’ έναν… κεραυνό στο 28’ αλλά ήταν εκτεθειμένος και ακυρώθηκε.

Πλέον, η Σερβία στρέφει την προσοχή της στο ντέρμπι κορυφής της επόμενης αγωνιστικής με την Αγγλία στο Βελιγράδι.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της ημέρας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026:

6ος όμιλος

Αρμενία - Πορτογαλία 0-5

21:45 Ιρλανδία - Ουγγαρία

Η βαθμολογία (σε 1 ματς)

Πορτογαλία 5 Ουγγαρία 0 -0 αγ. Ιρλανδία 0 -0 αγ. Αρμενία 0

8ος όμιλος

21:45 Σαν Μαρίνο - Βοσνία

21:45 Αυστρία - Κύπρος

Ρεπό: Ρουμανία

Η βαθμολογία (σε 4 ματς)

Βοσνία 9 -3 αγ. Αυστρία 6 -2 αγ. Ρουμανία 6 Κύπρος 3 -3 αγ. Σαν Μαρίνο 0

11ος Όμιλος

Λετονία - Σερβία 0-1

Αγγλία - Ανδόρρα 2-0

Ρεπό: Αλβανία

Η βαθμολογία (σε 5 ματς)