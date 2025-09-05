Ελλάδα – Λευκορωσία: Η ενδεκάδα της Εθνικής για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
Δείτε τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση της Εθνικής με τη Λευκορωσία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Η Ελλάδα υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λευκορωσία, στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Στη «μάχη» της πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ρίχνεται η Εθνική, η οποία αρχίζει την προσπάθειά της στον 3ο όμιλο με δύο εντός έδρας παιχνίδια. Όσον αφορά στις επιλογές για την πρεμιέρα με τη Λευκορωσία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τους Μπακασέτα και Βαγιαννίδη στη βασική ενδεκάδα.
Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Tσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης, ενώ στον πάγκο είναι οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης.
Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο – Πίγκας, Μαρτίνοβιτς, Ζάμπελιν, Πέτσενιν – Γκρόμκο, Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι, Κοβάλεφ – Μελνιτσένκο, Εμπόνχ, ενώ στον πάγκο είναι οι: Ιγκνάτοβιτς, Λαπούκχοφ, Παρκχομένκο, Μιάκις, Μαλασέβιτς, Ντεμτσένκο, Μπαρκόφσκι, Καρμπόβιτς, Κάλινιν, Μάλκεβιτς, Βολκόφ, Πάσεβιτς.