Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Ξεχωρίζει το Ολλανδία - Πολωνία - Το πρόγραμμα της ημέρας
Στη δράση επιστρέφουν οι εθνικές ομάδες στην Ευρώπη στο πλαίσιο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Την Πέμπτη (04/09) το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ αναμετρήσεις σε τέσσερις ομίλους. Η δράση αρχίζει στις 17:00 όπου το Καζακστάν υποδέχεται την Ουαλία στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου. Οι γηπεδούχοι έχουν συγκεντρώσει 3 βαθμούς σε ισάριθμους αγώνες, τη στιγμή που οι Βρετανοί έχουν 7 σε 4 αναμετρήσεις. Για τον ίδιο όμιλο, στις 21:45 το Λιχτενστάιν θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν 4 βαθμούς σε 2 αγώνες, ενώ οι γηπεδούχοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πάρουν βαθμό στους πρώτους τρεις αγώνες που έχουν δώσει.
Για τον 5ο όμιλο, στις 19:00 η Γεωργία θα παίξει με την Τουρκία, ενώ στις 21:45 θα διεξαχθεί το ματς της Βουλγαρίας με την Ισπανία, στην εκκίνηση του εν λόγω γκρουπ στα προκριματικά. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον 1ο όμιλο, όπου στις 21:45 η Σλοβακία θα υποδεχθεί τη Γερμανία, ενώ το Λουξεμβούργο φιλοξενεί τη Βόρεια Ιρλανδία.
Τέλος, για τον 7ο όμιλο στις 19:00 η Λιθουανία θα παίξει απέναντι στη Μάλτα. Οι δύο ομάδες είναι στις τελευταίες θέσεις, με τους νησιώτες να μετρούν 1 βαθμό σε 4 ματς, ενώ οι Ανατολικοευρωπαίοι μετρούν 2 βαθμούς σε 3 αναμετρήσεις. Στις 21:45 για τον ίδιο όμιλο θα διεξαχθεί το ματς της Ολλανδίας με την Πολωνία. Αμφότερες οι ομάδες έχουν συγκεντρώσει 6 βαθμούς, με τη διαφορά πως οι «οράνιε» έχουν ένα ματς λιγότερο από τους αντιπάλους τους.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα και οι βαθμολογίες:
1ος Όμιλος
- 21:45 Σλοβακία - Γερμανία
- 21:45 Λουξεμβούργο - Β. Ιρλανδία
Η βαθμολογία
- Γερμανία 0
- Λουξεμβούργο 0
- Β. Ιρλανδία 0
- Σλοβακία 0
5ος Όμιλος
- 19:00 Γεωργία - Τουρκία
- 21:45 Βουλγαρία - Ισπανία
Η βαθμολογία
- Βουλγαρία 0
- Γεωργία 0
- Ισπανία 0
- Τουρκία 0
7ος Όμιλος
- 19:00 Λιθουανία - Μάλτα
- 21:45 Ολλανδία - Πολωνία
- Ρεπό: Φινλανδία
Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
- Φινλανδία 7
- Ολλανδία 6 -2 αγ.
- Πολωνία 6 -3 αγ.
- Λιθουανία 2 -3 αγ.
- Μάλτα 1
10ος Όμιλος
- 17:00 Καζακστάν - Ουαλία
- 21:45 Λιχτενστάιν - Βέλγιο
- Ρεπό: Σκόπια
Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
- Σκόπια 8
- Ουαλία 7
- Βέλγιο 4 -2 αγ.
- Καζακστάν 3 -3 αγ.
- Λιχτενστάιν 0 -3 αγ.