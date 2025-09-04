Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Ξεχωρίζει το Ολλανδία - Πολωνία - Το πρόγραμμα της ημέρας

Οnsports Τeam

Στη δράση επιστρέφουν οι εθνικές ομάδες στην Ευρώπη στο πλαίσιο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Την Πέμπτη (04/09) το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ αναμετρήσεις σε τέσσερις ομίλους. Η δράση αρχίζει στις 17:00 όπου το Καζακστάν υποδέχεται την Ουαλία στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου. Οι γηπεδούχοι έχουν συγκεντρώσει 3 βαθμούς σε ισάριθμους αγώνες, τη στιγμή που οι Βρετανοί έχουν 7 σε 4 αναμετρήσεις. Για τον ίδιο όμιλο, στις 21:45 το Λιχτενστάιν θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν 4 βαθμούς σε 2 αγώνες, ενώ οι γηπεδούχοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πάρουν βαθμό στους πρώτους τρεις αγώνες που έχουν δώσει.

Για τον 5ο όμιλο, στις 19:00 η Γεωργία θα παίξει με την Τουρκία, ενώ στις 21:45 θα διεξαχθεί το ματς της Βουλγαρίας με την Ισπανία, στην εκκίνηση του εν λόγω γκρουπ στα προκριματικά. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον 1ο όμιλο, όπου στις 21:45 η Σλοβακία θα υποδεχθεί τη Γερμανία, ενώ το Λουξεμβούργο φιλοξενεί τη Βόρεια Ιρλανδία.

Τέλος, για τον 7ο όμιλο στις 19:00 η Λιθουανία θα παίξει απέναντι στη Μάλτα. Οι δύο ομάδες είναι στις τελευταίες θέσεις, με τους νησιώτες να μετρούν 1 βαθμό σε 4 ματς, ενώ οι Ανατολικοευρωπαίοι μετρούν 2 βαθμούς σε 3 αναμετρήσεις. Στις 21:45 για τον ίδιο όμιλο θα διεξαχθεί το ματς της Ολλανδίας με την Πολωνία. Αμφότερες οι ομάδες έχουν συγκεντρώσει 6 βαθμούς, με τη διαφορά πως οι «οράνιε» έχουν ένα ματς λιγότερο από τους αντιπάλους τους.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα και οι βαθμολογίες:

1ος Όμιλος

21:45 Σλοβακία - Γερμανία

21:45 Λουξεμβούργο - Β. Ιρλανδία

Η βαθμολογία

Γερμανία 0 Λουξεμβούργο 0 Β. Ιρλανδία 0 Σλοβακία 0

5ος Όμιλος

19:00 Γεωργία - Τουρκία

21:45 Βουλγαρία - Ισπανία

Η βαθμολογία

Βουλγαρία 0 Γεωργία 0 Ισπανία 0 Τουρκία 0

7ος Όμιλος

19:00 Λιθουανία - Μάλτα

21:45 Ολλανδία - Πολωνία

Ρεπό: Φινλανδία

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Φινλανδία 7 Ολλανδία 6 -2 αγ. Πολωνία 6 -3 αγ. Λιθουανία 2 -3 αγ. Μάλτα 1

10ος Όμιλος

17:00 Καζακστάν - Ουαλία

21:45 Λιχτενστάιν - Βέλγιο

Ρεπό: Σκόπια

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)