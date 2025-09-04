Ομάδες

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Ξεχωρίζει το Ολλανδία - Πολωνία - Το πρόγραμμα της ημέρας
Οnsports Τeam 04 Σεπτεμβρίου 2025, 14:04
MUNDIAL

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Ξεχωρίζει το Ολλανδία - Πολωνία - Το πρόγραμμα της ημέρας

Στη δράση επιστρέφουν οι εθνικές ομάδες στην Ευρώπη στο πλαίσιο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Την Πέμπτη (04/09) το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ αναμετρήσεις σε τέσσερις ομίλους. Η δράση αρχίζει στις 17:00 όπου το Καζακστάν υποδέχεται την Ουαλία στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου. Οι γηπεδούχοι έχουν συγκεντρώσει 3 βαθμούς σε ισάριθμους αγώνες, τη στιγμή που οι Βρετανοί έχουν 7 σε 4 αναμετρήσεις. Για τον ίδιο όμιλο, στις 21:45 το Λιχτενστάιν θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν 4 βαθμούς σε 2 αγώνες, ενώ οι γηπεδούχοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πάρουν βαθμό στους πρώτους τρεις αγώνες που έχουν δώσει.

Για τον 5ο όμιλο, στις 19:00 η Γεωργία θα παίξει με την Τουρκία, ενώ στις 21:45 θα διεξαχθεί το ματς της Βουλγαρίας με την Ισπανία, στην εκκίνηση του εν λόγω γκρουπ στα προκριματικά. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον 1ο όμιλο, όπου στις 21:45 η Σλοβακία θα υποδεχθεί τη Γερμανία, ενώ το Λουξεμβούργο φιλοξενεί τη Βόρεια Ιρλανδία.

Τέλος, για τον 7ο όμιλο στις 19:00 η Λιθουανία θα παίξει απέναντι στη Μάλτα. Οι δύο ομάδες είναι στις τελευταίες θέσεις, με τους νησιώτες να μετρούν 1 βαθμό σε 4 ματς, ενώ οι Ανατολικοευρωπαίοι μετρούν 2 βαθμούς σε 3 αναμετρήσεις. Στις 21:45 για τον ίδιο όμιλο θα διεξαχθεί το ματς της Ολλανδίας με την Πολωνία. Αμφότερες οι ομάδες έχουν συγκεντρώσει 6 βαθμούς, με τη διαφορά πως οι «οράνιε» έχουν ένα ματς λιγότερο από τους αντιπάλους τους.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα και οι βαθμολογίες:

1ος Όμιλος

  • 21:45 Σλοβακία - Γερμανία
  • 21:45 Λουξεμβούργο - Β. Ιρλανδία

Η βαθμολογία

  1. Γερμανία 0
  2. Λουξεμβούργο 0
  3. Β. Ιρλανδία 0
  4. Σλοβακία 0

5ος Όμιλος

  • 19:00 Γεωργία - Τουρκία
  • 21:45 Βουλγαρία - Ισπανία

Η βαθμολογία

  1. Βουλγαρία 0
  2. Γεωργία 0
  3. Ισπανία 0
  4. Τουρκία 0

7ος Όμιλος

  • 19:00 Λιθουανία - Μάλτα
  • 21:45 Ολλανδία - Πολωνία
  • Ρεπό: Φινλανδία

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Φινλανδία 7
  2. Ολλανδία 6 -2 αγ.
  3. Πολωνία 6 -3 αγ.
  4. Λιθουανία 2 -3 αγ.
  5. Μάλτα 1

10ος Όμιλος

  • 17:00 Καζακστάν - Ουαλία
  • 21:45 Λιχτενστάιν - Βέλγιο
  • Ρεπό: Σκόπια

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Σκόπια 8
  2. Ουαλία 7
  3. Βέλγιο 4 -2 αγ.
  4. Καζακστάν 3 -3 αγ.
  5. Λιχτενστάιν 0 -3 αγ.


