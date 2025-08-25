Ομάδες

Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Λευκορωσία και Δανία
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 25 Αυγούστου 2025, 13:45
MUNDIAL / Ελλάδα

Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Λευκορωσία και Δανία

Τους «εκλεκτούς» του για την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» ξεκινά τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς στις 5 Σεπτεμβρίου υποδέχεται την Λευκορωσία και τρεις μέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει την Δανία.

Για τον λόγο αυτό, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα εν λόγω ματς, στην οποία βρίσκονται 25 ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας μετέχουν οι:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.



