Μουντιάλ 2022-Ταλιαφίκο για το πέναλτι του Μέσι: «Το εκτέλεσε σα να έπαιζε με τον γιο του»!

Περίπου τρεις εβδομάδες μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2022 με θριαμβεύτρια την Αργεντινή επί της Γαλλίας στα πέναλτι, ο Νικολάς Ταλιαφίκο, αναφέρθηκε στο πως ο Λιονέλ Μέσι κάνει τα δύσκολα να φαίνονται απλά, διαχειριζόμενος άψογα την ψυχοφθόρα διαδικασία από την «άσπρη βούλα», που έκρινε και τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Tagliafico: After Messi scored the third goal, I was sure that the title was ours, but when they scored the equalizer again, it was like a lie, when I talk about this scenario after 15 years, no one will believe me. pic.twitter.com/YkcKcjGS8P