Μουντιάλ 2022: Ιστορικό ρεκόρ 40 ετών για Ίντερ και Μπάγερν Μονάχου-Εκπροσώπηση σε 11 σερί τελικούς!

Η Μπάγερν Μονάχου καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε αυτό το Μουντιάλ, καθώς εκτός από την ομάδα με τους περισσότερους εκπροσώπους στα ημιτελικά της διοργάνωσης, έχοντας 6 αθλητές, αφήνοντας στη δεύτερη θέση Σεβίλλη και Ατλέτικο Μαδρίτης, που έχουν από 5 παίκτες, θα εκπροσωπηθεί σίγουρα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Ενώ έχοντας αθλητές στις τρεις από τις τέσσερις ομάδες των ημιτελικών συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να το σηκώσει!

Συγκεκριμένα από το 1982 και το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ισπανία μέχρι σήμερα, σε διάστημα δηλαδή 40 χρόνων(!), τόσο η Ίντερ όσο και η Μπάγερν Μονάχου έχουν έστω και έναν αθλητή τους που αγωνίζεται στον τελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης!

Συγκεκριμένα τους «νερατζούρι» φέτος θα εκπροσωπήσει στον μεγάλο τελικό ένας εκ των Μαρσέλο Μπρόζοβιτς από την Κροατία και Λαουτάρο Μαρτίνες από την Αργεντινή, οι οποίοι θα «μονομαχήσουν» αύριο, Τρίτη 13/12 στις 9μ.μ..

Στην αντίπερα όχθη από τους «Βαυαρούς» σίγουρα θα δώσει το «παρών» ένας ή και περισσότεροι αθλητές καθώς οι Νταγιό Ουπαμεκανό, Μπενζαμέν Παβάρ, Κίνγκσλεϊ Κομάν θα αγωνιστούν με την Γαλλία, καθώς ο Λικά Ερναντές είναι τραυματίας και ο Νουσαΐρ Μαζράουι με το Μαρόκο, στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης που έχει οριστεί για την Τετάρτη 14/12 στις 9μ.μ..

