Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το «PAO B.C. Business Club»

Οnsports Τeam

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία ακόμα άκρως πρωτοποριακή κίνησε ανακοινώνοντας και παρουσιάζοντας το «PAO B.C. Business Club»,

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, σάς παρουσιάζει το PAO B.C. Business Club. Μία ρηξικέλευθη και στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία, η οποία σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εστιάζει στην αξία των συνεργειών και απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες με κοινό όραμα, στόχο και διάθεση για ανάπτυξη.

Βασισμένο στην ισχυρή κληρονομιά της ομάδας μας – με επτά ευρωπαϊκούς τίτλους και μία παθιασμένη βάση φιλάθλων που τη στηρίζει σε κάθε της βήμα – το PAO B.C. Business Club προσφέρει στα μέλη του ένα δυναμικό περιβάλλον ανάδειξης της εταιρικής τους ταυτότητας, ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών και πρόσβασης σε premium & exclusive εμπειρίες.

Η κλειστή ομάδα που αναμένεται να συνθέσουμε, στοχεύει στην αδιάλειπτη αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των υφισταμένων συνεργατών μας και όσων επιχειρήσεων ακόμη επιθυμούν να ενταχθούν στο PAO B.C. Business Club, όσο και στην καθιέρωση του γηπέδου μας ως ένα από τα κομβικότερα σημεία ένωσης εταιριών στον χώρο του αθλητισμού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2025/2026, πενήντα (50) μέλη, μέσω του PAO B.C. Business Club θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια όπως: