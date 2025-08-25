Eurobasket 2025: Αναχωρεί την Τρίτη για Κύπρο η Εθνική Ελλάδας

Οnsports Τeam

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/08) αναχωρεί η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για την Κύπρο, ενόψει της έναρξης του Eurobasket 2025.

Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία του για το Eurobasket 2025 μετά την ήττα 92-77 από την Γαλλία στο «Telekom Center Athens». Μάλιστα, μετά το τέλος του φιλικού, ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την τελική αποστολή για τη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Ζούγρης έμεινε εκτός, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να βρίσκεται στην αποστολή. Αναλυτικά, στην αποστολή μετέχουν οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας θα αναχωρήσει την Τρίτη (26/08) στις 13:30 από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό τη Λάρνακα και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στη Λεμεσό, η οποία θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις του Γ’ ομίλου του Eurobasket 2025.