Μουντιάλ 2022-Φραπάρ: «Ο ορισμός μας είναι ένα μήνυμα για όλες τις γυναίκες»

Η 38χρονη Γαλλίδα θα γίνει σήμερα η πρώτη γυναίκα που θα διευθύνει ματς Μουντιάλ, και συγκεκριμένα την κρίσιμη αναμέτρηση της Γερμανίας με την Κόστα Ρίκα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Ενώ θα την πλαισιώσουν ακόμα δυο γυναίκες, καθώς βοηθοί της θα είναι η Σαλίμα Μουκανσάγκα από τη Ρουάντα και η Γιοσίμι Ιαμάστα από την Ιαπωνία.

Η Στεφανί Φραπάρ, μιλώντας στο BBC, στάθηκε στη σημασία που έχει αυτός ο ορισμός, και πως μπορεί να λειτουργήσει ως ένα θετικό μήνυμα κατά των διακρίσεων:

«Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες για τις γυναίκες σε αρκετές χώρες της περιοχής, όμως πιστεύω ότι αυτό το Μουντιάλ είναι ευκαιρία για να τις βοηθήσουμε. Ο ορισμός μας είναι μήνυμα για όλες τις γυναίκες».

History is set to be made on Thursday! ?



There will be an all-female refereeing trio taking charge for the first time at a men's #FIFAWorldCup in the match between Costa Rica and Germany.



Referee Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz. ? pic.twitter.com/fgHfh2DICK