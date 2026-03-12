Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Πρέσβης με «ατσάλινο» κοστούμι

Eurokinissi Sports

Σημαντικό... βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League έκανε ο Παναθηναϊκός μια και επικράτησε 1-0 της Μπέτις, αγωνίζομενος για μεγάλο διάστημα με παίκτη λιγότερο, ελέω αποβολής του Ζαρουρί - «Χρυσός» σκόρερ ο Βιθέντε Ταμπόρδα.

Μία ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη πέτυχε ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ, μια και επιβλήθηκε 1-0 της Μπέτις στο ΟΑΚΑ, παρά το γεγονός πως αγωνίστηκε με μισή... ντουζίνα απουσίες, αλλά και με αριθμητικό μειονέκτημα από το 59ο λεπτό, ελέω αποβολής του Ανάς Ζαρουρί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ωστόσο, το «τριφύλλι» κατάφερε να πάρει προβάδισμα στη «μάχη» της πρόκρισης, χάρις στο εύστοχο πέναλτι του Βιθέντε Ταμπόρδα στο 88' έπειτα από εξέταση του VAR από τον Μαρτσίνιακ για μαρκάρισμα με τις τάπες του Ντιέγκο Γιορέντε στον Κάρολ Σφιντέρσκι. Μάλιστα, ο Ισπανός αντίκρισε την απ' ευθείας κόκκινη κάρτα του Πολωνού διαιτητή.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και μόλις στο 3’ απείλησε με το σουτ του Ζαρουρί, το οποίο πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Η Μπέτις απάντησε στο 7’, όταν ο Εζαλζουλί δοκίμασε ένα πλασέ που πέρασε ελάχιστα άουτ. Οι Ισπανοί έφτασαν κοντά στο γκολ στο 9’, έπειτα από λάθος του Καλάμπρια και σέντρα του Εζαλζουλί προς τον Κούτσο Ερνάντεθ, όμως ο επιθετικός της Μπέτις δεν κατάφερε να σκοράρει με την κεφαλιά, καθώς ο Λαφόν αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε σε κόρνερ.

Στο 15’ ο Κυριακόπουλος επιχείρησε ένα σουτ από πλάγια θέση, χωρίς όμως να βρει στόχο, ενώ στο 33’ ο Λαφόν χρειάστηκε ξανά να επέμβει, αυτή τη φορά στο πλασέ του Κούτσο Ερνάντεθ μέσα από την περιοχή. Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ήρθε στο 37’, όταν ο Τεττέη δοκίμασε ένα σουτ μετά από ατομική προσπάθεια, με την μπάλα να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος η Μπέτις είχε σε μεγάλο βαθμό την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 55’ απείλησε ξανά, με τον Κούτσο Ερνάντεθ να σουτάρει λίγο άουτ. Τα δεδομένα άλλαξαν στο 59’, όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Μαρτσίνιακ απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Ζαρουρί για μαρκάρισμα πάνω στον Εζαλζουλί. Από εκείνο το σημείο και μετά οι Ισπανοί αύξησαν την πίεση προς την εστία των «πράσινων».

Στο 78’ ο Λαφόν πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία επέμβαση, αποκρούοντας το πλασέ του Άντονι, κρατώντας τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Λίγο πριν το τέλος, ωστόσο, οι γηπεδούχοι βρήκαν τη μεγάλη ευκαιρία. Στο 85’ από βαθιά μπαλιά του Καλάμπρια, ο Σφιντέρσκι μπήκε στην περιοχή και επιχείρησε το πλασέ, με τον Γιορέντε να τον πατά στο πόδι.

Μετά από υπόδειξη του VAR, ο Μαρτσίνιακ εξέτασε τη φάση και υπέδειξε πέναλτι, ενώ απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και τον Γιορέντε. Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν εύστοχος από τα έντεκα μέτρα, διαμορφώνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό μέσα σε έντονους πανηγυρισμούς.

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Κίτρινες: 48’ Ζαρουρί - 17’ Νατάν, 49’ Εζαλζουλί, 66’ Γιορέντε, 75’ Φίρπο, 87’ Πάου Λόπεθ

Αποβολές: 59’ Ζαρουρί - 86’ Γιορέντε

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Τσέριν (83’ Σιώπης), Ρενάτο Σάντσες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πελίστρι (90’+2’ Τζούριτσιτς), Ταμπόρδα (90’+4’ Αντίνο), Τεττέη (83’ Σφιντέρσκι).

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Ρουιμπάλ, Γιορέντε, Νατάν (46’ Βαλεντίν Γκόμες), Ροντρίγκες (68’ Φίρπο),. Αλτιμίρα (78’ Ντεόσα), Φορνάλς, Ρόκα, Άντονι, Εζαλζουλί (68’ Ρικέλμε), Κούτσο Ερνάντεθ.