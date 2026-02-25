Τα ματς Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός και Θέλτα-ΠΑΟΚ για τα Knockout Play-offs παίζουν στην COSMOTE TV

Οnsports Team

Η φάση των Knockout Play-offs των UEFA Europa League και UEFA Conference League ολοκληρώνεται την Πέμπτη 26/2 στην COSMOTE TV. Μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα, ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Τσεχία για να πάρει την πρόκριση στους «16» κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν (19:45, COSMOTE SPORT 3HD). Ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει στην Ισπανία τη Θέλτα (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & 4K), με στόχο να κάνει τη μεγάλη ανατροπή μετά την ήττα με σκορ 2-1 στην «Τούμπα».

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Από το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT για τις δύο διοργανώσεις, ξεχωρίζουν επίσης, οι αγώνες Στουτγκάρδη-Σέλτικ (19:45, COSMOTE SPORT 5HD & START), Μπολόνια-Μπραν (22:00, COSMOTE SPORT 7HD), Νότιγχαμ Φόρεστ-Φενέρμπαχτσε (22:00, COSMOTE SPORT 6HD), Γκενκ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00, COSMOTE SPORT 9HD), Ριέκα-Ομόνοια (19:45, COSMOTE SPORT 8HD) και Κρίσταλ Πάλας-Ζρίνσκι (22:00, COSMOTE SPORT 5HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ από τους αγώνες των ελληνικών ομάδων, μέσα από την εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (19:45 & 22:00, COSMOTE SPORT 2HD) με τον Τόλη Χριστοφοράκη και τους απεσταλμένους Κώστα Ψάρρα, Αποστόλη Πάνο και Έλενα Παπαδοπούλου στην Τσεχία και Στέφανο Αβραμίδη, Μιχάλη Μελισσίδη και Δημήτρη Ξαρλή στην Ισπανία. Η εκπομπή «European Football Show» (18:00 & 00:05, COSMOTE SPORT 2HD) με τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Σωτήρη Κωσταβάρα θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών για να παρουσιάσει τις εξελίξεις από όλα τα ματς της αγωνιστικής. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλους τους αγώνες (19:45 & 22:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

Πέμπτη 26.02.26

UEFA Europa League (Knockout Phase Play-offs, 2η Αγωνιστική)

Εκπομπή «European Football Show» (18:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Στουτγκάρδη-Σέλτικ (19:45, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς (19:45, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (22:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Θέλτα-ΠΑΟΚ (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & 4K)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φενέρμπαχτσε (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Μπολόνια-Μπραν (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Γκενκ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «European Football Show» (27/2, 00:05, COSMOTE SPORT 2HD)

UEFA Conference League (Knockout Phase Play-offs, 2η Αγωνιστική)

Φιορεντίνα-Γιαγκελόνια (19:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Ριέκα-Ομόνοια (19:45, COSMOTE SPORT 8HD)

Λεχ Πόζναν-Κουόπιο (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Κρίσταλ Πάλας-Ζρίνσκι (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Άλκμααρ-Νόα (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)