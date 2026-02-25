ΑΕΚ: «Θα είμαι με την ομάδα και του χρόνου, το θέμα είναι σε ποιο πόστο» - Οι δηλώσεις του Σάκοτα

INTIME SPORTS

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για το μέλλον του στην ΑΕΚ, τονίζοντας ότι θα είναι και τη νέα σεζόν στην ομάδα, ωστόσο παραμένει ερωτηματικό το σε ποιο πόστο θα βρίσκεται.

Ο έμπειρος τεχνικός μίλησε στο ΚΡΗΤΗ TV, όπου σχολίασε το ενδεχόμενο να συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της «Ένωσης».

Όπως ανέφερε ο Σάκοτα: «Αν η υγεία μου επιτρέψει θα το συζητήσουμε, δεν είμαι και νέο παιδί», ενώ για την εφετινή ομάδα της ΑΕΚ, επεσήμανε: «Θα έλεγα πως είμαστε ένα επίπεδο πιο πάνω από πέρσι, παρόλο που μας δυσκολεύουν κάποια πράγματα με τους τραυματισμούς, αντέχουμε παίζουμε σωστά και καλά».

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα στο ΚΡΗΤΗ TV

Για τις αναμνήσεις που έχει από το Ηράκλειο: «Είναι μια πόλη που σηκώσαμε το Κύπελλο όλοι μαζί, όπως όλοι γνωρίζουν το Ηράκλειο έχει πάρα πολύ κόσμο της ΑΕΚ. Είχαμε πολύ όμορφες στιγμές και επειδή το Κύπελλο το παίξαμε πριν το Final Four, μας έδωσε δύναμη και πίστη και στη συνέχεια πήραμε και το ευρωπαϊκό».

Για την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ: «Είναι μεγάλη μου τιμή κάθε φορά που με καλούν οι άνθρωποι της ΑΕΚ σε διάφορα σημεία της χώρας και αυτό που αναγνωρίζουν τα τελευταία δύο χρόνια είναι κάτι ξεχωριστό. Ναι μεν είχαμε κάνει κάποιες επιτυχίες, αξίζουν και παραπάνω σεβασμό, αλλά όμως αναγνώριζα κάποια δουλειά σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν σε αυτό το μπάσκετ που ξεχωρίζουν ομάδες με μεγάλα μπάτζετ οι δύο και υπόλοιποι ταλαιπωρούνται σαν ομάδα. Θα έλεγα πως είμαστε ένα επίπεδο πιο πάνω από πέρσι, παρόλο που μας δυσκολεύουν κάποια πράγματα με τους τραυματισμούς, αντέχουμε παίζουμε σωστά και καλά, 12 νίκες στη σειρά, μόνο η Φενέρμπαχτσε έχει 13 σε όλη την Ευρώπη και κάνουμε πλάκα και παίξαμε σοβαρό παιχνίδι στα φιλικά με τη Φενέρ».

Για το NBA Europe: «Άλλη συζήτηση, περιμένουμε και εμείς να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Εκτός πως θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε σε μία τέτοια διοργάνωση, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, αυτό είναι η ευχή μας».

Για το αν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ: «Έτσι και αλλιώς με βάση συμβολαίου, θα είμαι με την ομάδα και του χρόνου. Το θέμα είναι σε ποιο πόστο. Αν η υγεία μου επιτρέψει θα το συζητήσουμε, δεν είμαι και νέο παιδί».