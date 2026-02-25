Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

Onsports Team

Η λάθος απόφαση του Γάλλου στην τελευταία επίθεση της κανονικής περιόδου έβγαλε εκτός εαυτού τον Έλληνα τεχνικό με τον Φουρνιε να αντιδρά έντονα!

Ενα ακομα επεισόδιο με παίκτη του έγραψε στο… παλμαρέ του ο Γιώργος Μπαρτζώκας και αν δεν ήταν οι ψυχραιμότεροι κανείς δε ξέρει πως θα κατέληγε!

Ο Εβάν Φουρνιέ έχασε τη μπάλα στην τελευταία επίθεση της κανονικής περιόδου με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να γίνεται έξαλλος και να μπαίνει στο παρκέ ξεκινώντας τα… γαλλικά στον παίκτη του!

Ο Γάλλος δεν άφησε την επίθεση του προπονητή του αναπάντητη και αντέδρασε πάρα πολύ έντονα προς το μέρος του με τον Ταιρικ Τζόουνς να συγκρατεί τον προπονητή του και ο Χρήστος Μπαφές να προσπαθεί να ηρεμήσει τον Εβάν Φουρνιε!

Και όλα αυτά υπό το βλέμμα του Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος!