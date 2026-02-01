Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Εύκολη εκτός έδρας νίκη για την Πλζεν

Onsports Team

Η Τσέχικη ομάδα επικράτησε 2-0 στην έδρα της Καρβίνα για την 20η αγωνιστική του εγχώριου πρωταθλήματος.

Τη δεύτερη σερί νίκη της πανηγύρισε η Βικτόρια Πλζεν, προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play off εισόδου στους «16» του Europa League (19 και 26/2 τα ματς). Επικράτησε εύκολα εκτός έδρας της Καρβίνα με 2-0 στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής στην Chance Liga.

Η Πλζεν που εδραίωσε την παρουσία της στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, έφτασε στο τρίποντο με δύο γκολ του Ντένις Βισίνσκι στο 19’ και στο 60’.

Ο τεχνικός της Πλζεν, Μάρτιν Χούσκι, παρέταξε την ομάδα του σε διάταξη 4-3-1-2 χρησιμοποιώντας τους:

Βίγκελε – Μέμιτς, Γεμέλκα, Κρτσικ, Ντόσκι – Χροσόφσκι, Τσερβ, Σλόντσκικ (46’ Σόικα) – Βισίνσκι (77’ Λαβάλ) – Βίντρα (46’ Σουαρέ), Βασούλιν (90’+2’ Σπατσίλ).