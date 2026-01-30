Ομάδες

Europa League: Οι μέρες και οι ώρες των αγώνων Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Onsports Team 30 Ιανουαρίου 2026, 19:29
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Πότε θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στα play offs της διοργάνωσης – Σε διαφορετικές ώρες και οι πρώτοι αγώνες και οι ρεβάνς.

Γνωστές έγιναν οι ώρες των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για τα play offs του Europa League. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Βικτόρια Πλζεν και ο «Δικέφαλος» την Θέλτα. Ομάδες που συνάντησαν και στη League Phase δηλαδή.

Όπως ήταν ήδη γνωστό, οι πρώτες αναμετρήσεις ήταν προγραμματισμένες για τις 19 Φεβρουαρίου με τις ρεβάνς να διεξάγονται στις 26 του ίδιου μήνα.

Το πρώτο ματς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και αρχίσει στις 19:45, ενώ η ρεβάνς του Βίγκο ορίστηκε για τις 22:00. Αντίθετες ώρες για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο ματς το «τριφύλλι» θα υποδεχτεί τους Τσέχους στις 22:00, ενώ ο δεύτερος αγώνας που θα κρίνει και την πρόκριση θα αρχίσει στις 19:45.



