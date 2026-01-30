Ομάδες

Θέλτα - ΠΑΟΚ: Όταν «λύγισε» στο Βίγκο - Τι έγινε στο ματς της League Phase
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 30 Ιανουαρίου 2026, 15:35
EUROPA LEAGUE / Θέλτα / ΠΑΟΚ

Θέλτα - ΠΑΟΚ: Όταν «λύγισε» στο Βίγκο - Τι έγινε στο ματς της League Phase

Καμία… έκπληξη για τον ΠΑΟΚ στην κλήρωση των playoffs του Europa League, καθώς η κληρωτίδα έφερε στο… δρόμο του «Δικέφαλου του Βορρά» την Θέλτα, που είχε αντιμετωπίσει και στη League Phase.

Συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στις 2 Οκτωβρίου του 2025 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το παιχνίδι είχε διεξαχθεί στο «Μπαλαΐδος» της Γαλικίας και η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου γνώρισε την ήττα 3-1.

Το ματς είχε ξεκινήσει με θετικούς οιωνούς για τους Θεσσαλονικείς αφού στο 37ο λεπτό, ο Γιακουμάκης είχε ανοίξει το σκορ, αλλά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Άσπας ισοφάρισε για τους γηπεδούχους.

Μάλιστα, λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Ιγκλέσιας στο 53’ έδωσε προβάδισμα στους Ισπανούς και ο Σβέντμπεργκ στο 70’ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 με το οποίο η Θέλτα είχε πάρει τους τρεις βαθμούς.

Θυμηθείτε τι είχε γίνει σ’ εκείνο το ματς:

UEL: Θέλτα - ΠΑΟΚ 3-1 | HL



