Europa League: Όλα τα ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης

Οι αναμετρήσεις της Φενέρμπαχτσε με την Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ντινάμο Ζάγκρεμπ με την Γκενκ του Κώστα Καρέτσα ξεχωρίζουν από την κλήρωση των playoffs του Europa League.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στην ενδιάμεση φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, έπειτα από την κλήρωση που έλαβε χώρα στο «Σπίτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου» στη Νιόν της Ελβετίας. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αναμετρηθεί με την Θέλτα.

Από εκεί και πέρα, η κληρωτίδα έβγαλε και δύο ακόμα δυνατά «ζευγάρια», καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη που ήταν υποψήφια αντίπαλος του Παναθηναϊκού θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ντινάμο Ζάγκρεμπ θα κοντραριστεί με την Γκενκ του Κώστα Καρέτσα.

Συνοπτικά, τα ζευγάρια των playoffs του Europa League:

Λουντογκόρετς - Φερεντσβάρος

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Γκενκ

Σέλτικ - Στουτγκάρδη

Μπραν - Μπολόνια

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

ΠΑΟΚ - Θέλτα

Φενέρμπαχτσε - Νότιγχαμ Φόρεστ

Λιλ - Ερυθρός Αστέρας

Πότε είναι τα παιχνίδια

Οι πρώτες αναμετρήσεις στο πλαίσιο των playoffs θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν από την 17η έως την 24η θέση της ενιαίας βαθμολογίας στις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στις 26 του μηνός.

Αυτό σημαίνει πως στις 19 Φεβρουαρίου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ και ο ΠΑΟΚ την Θέλτα στην Τούμπα και οι επαναληπτικοί θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα σε Τσεχία και Ισπανία, αντίστοιχα.