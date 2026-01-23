Παναθηναϊκός: Χωρίς Σφιντέρσκι κόντρα στη Ρόμα - Μόνο ο Πάντοβιτς διαθέσιμος φορ

Οnsports Team

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι είδε κίτρινη κάρτα και θα χάσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση για τα νοκ άουτ του Europa League μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Φερεντβάρος στην παγωμένη Ουγγαρία.

Για τη τελευταία αγωνιστική της League Phase το Τριφύλλι θα υποδεχθεί την Ρόμα (29/1, 22:00), με το ζητούμενο να είναι η νίκη για να ανέβει όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία και να έχει -θεωρητικά- καλύτερη διασταύρωση στα νοκ άουτ.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, θα πάει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση έχοντας μία σίγουρη σημαντική απουσία από τώρα.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής καθώς δέχθηκε κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τη Φερεντβάρος, ξεπέρασε το όριο και ως εκ τούτου θα είναι τιμωρημένος για την τελευταία αγωνιστική.

Με δεδομένο ότι είναι εκτός λίστας οι Ανδρέας Τετέι και Σίριλ Ντέσερς (ο δεύτερος είναι και τραυματίας), ο Ράφα Μπενίτεθ θα μπορεί να υπολογίζει μόνο στον Μίλος Πάντοβιτς για τη θέση του φορ στο παιχνίδι με τη Ρόμα.