LIVE CHAT ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις: Η κρίσιμη «μάχη» για το Europa League
Οnsports Τeam 22 Ιανουαρίου 2026, 19:18
Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Με στόχο να «σφραγίσει» τη συνέχειά του στη διοργάνωση υποδέχεται ο ΠΑΟΚ την Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase. Οι Ισπανοί είναι ένα εξαιρετικό σύνολο και μέχρι τώρα αήττητοι στη League Phase.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας, με 14 βαθμούς είναι στην 4η θέση και σαφώς θέλει αποτέλεσμα για να είναι ακόμη πιο κοντά στην εξασφάλιση της οκτάδας. Ο «δικέφαλος» από την άλλη, με 9 βαθμούς είναι 18ος και έχει δύσκολη υποχρέωση με τους Ισπανούς.

Στην έδρα του όμως, θέλει να πάρει έστω έναν βαθμό για να «αγκαλιάσει» την ευρωπαϊκή συνέχεια. Καθώς οι Θεσσαλονικείς έχουν 9 βαθμούς και είναι 18οι, με έναν ακόμη να τους εξασφαλίζει πιθανότατα την πρόκριση στην 24αδα. Τελευταία αγωνιστική ο «δικέφαλος» ταξιδεύει στη Γαλλία για το ματς με την Λιόν.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις στο Live Chat του Onsports:



