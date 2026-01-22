LIVE CHAT ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις: Η κρίσιμη «μάχη» για το Europa League
Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Με στόχο να «σφραγίσει» τη συνέχειά του στη διοργάνωση υποδέχεται ο ΠΑΟΚ την Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase. Οι Ισπανοί είναι ένα εξαιρετικό σύνολο και μέχρι τώρα αήττητοι στη League Phase.
Η ομάδα της Ανδαλουσίας, με 14 βαθμούς είναι στην 4η θέση και σαφώς θέλει αποτέλεσμα για να είναι ακόμη πιο κοντά στην εξασφάλιση της οκτάδας. Ο «δικέφαλος» από την άλλη, με 9 βαθμούς είναι 18ος και έχει δύσκολη υποχρέωση με τους Ισπανούς.
Στην έδρα του όμως, θέλει να πάρει έστω έναν βαθμό για να «αγκαλιάσει» την ευρωπαϊκή συνέχεια. Καθώς οι Θεσσαλονικείς έχουν 9 βαθμούς και είναι 18οι, με έναν ακόμη να τους εξασφαλίζει πιθανότατα την πρόκριση στην 24αδα. Τελευταία αγωνιστική ο «δικέφαλος» ταξιδεύει στη Γαλλία για το ματς με την Λιόν.