ΠΑΟΚ – Ρεάλ Μπέτις: Στο βασικό σχήμα του «δικέφαλου» ο Πέλκας
Onsports Team 22 Ιανουαρίου 2026, 18:48
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ – Ρεάλ Μπέτις: Στο βασικό σχήμα του «δικέφαλου» ο Πέλκας

Οι επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου για το μεγάλο ματς με την ομάδα της Ανδαλουσίας, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ θέλει αποτέλεσμα απέναντι στην Ρεάλ Μπέιτς, την προτελευταία αγωνιστική της League Phase στο Europa League. Το οποίο θα του δώσει ουσιαστικά την πρόκριση, εξασφαλίζοντας την ευρωπαϊκή συνέχεια.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου για το ματς της Τούμπας, δίνει φανέλα βασικού στον Πέλκα. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός θα είναι πίσω απ’ τον σέντερ φορ, με τον Κωνσταντέλια να είναι στον πάγκο.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Τσιφτσής. Στην άμυνα Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Οζντόεφ και Μεϊτέ οι δύο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Πέλκα μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο.

Ζίβκοβιτς και Τάισον θα είναι στα άκρα, με τον Γιακουμάκη κορυφή στην επίθεση. Στον πάγκο για τον «δικέφαλο» οι: Παβλένκα, Μοναστιρλής, Σάστρε, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Ντεσπόντοφ, Μύθου.

 



