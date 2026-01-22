UEFA Europa League: Οι κρίσιμες «μάχες» Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ έρχονται στην COSMOTE TV

Οnsports Team

Η δράση του UEFA Europa League συνεχίζεται απόψε (Πέμπτη 22/1), με την COSMOTE TV να μεταδίδει τους κρίσιμους αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, καθώς και 11 ακόμα ματς για την 7η αγωνιστική της League Phase. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν στην Ουγγαρία την αήττητη στη φετινή διοργάνωση Φερεντσβάρος (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & 4K), με στόχο να πάρουν τη νίκη που θα τους φέρει πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση στους «16». Λίγο νωρίτερα (19:45, COSMOTE SPORT 3HD), ο «δικέφαλος του βορρά», που βρίσκεται στη 18η θέση της βαθμολογίας, θα επιχειρήσει να κερδίσει στην έδρα του την επίσης αήττητη Μπέτις και να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Από το πρόγραμμα της αγωνιστικής ξεχωρίζουν, επίσης, οι «μάχες» για την οχτάδα ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε-Άστον Βίλα (19:45, COSMOTE SPORT 5HD), Βικτόρια Πλζεν-Πόρτο (19:45, COSMOTE SPORT 7HD), Ρόμα-Στουτγκάρδη (22:00, COSMOTE SPORT 3HD), Μπράγκα-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD), καθώς και το ματς Θέλτα-Λιλ (22:00, COSMOTE SPORT 6HD) για την πρόκριση στα Knockout Play-offs.

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα προσφέρει πλήρη κάλυψη της αγωνιστικής, με ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ. Οι τηλεθεατές θα έχουν στην διάθεσή τους τις εκπομπές «Europa League Show» (18.00 & 00.05, COSMOTE SPORT 2HD) με τους Στέφανο Αβραμίδη και Σωτήρη Κωσταβάρα και «European Football Show Greek Edition» (19.45 & 22.00, COSMOTE SPORT 2HD) με τον Τόλη Χριστοφοράκη, οι οποίες θα μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις, με απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, συνεντεύξεις, ψηφιακές αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Επίσης, η εκπομπή «Europa League Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς της αγωνιστικής (19.45 & 22.00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Europa League (League Phase, 7η Αγωνιστική)

Πέμπτη 22.01.26

Εκπομπή «Europa League Show» (18:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Europa League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

ΠΑΟΚ-Μπέτις (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Φενέρμπαχτσε-Άστον Βίλα (19:45, COSMOTE SPORT 5HD)

Μπολόνια-Σέλτικ (19:45, COSMOTE SPORT 6HD & START)

Βικτόρια Πλζεν-Πόρτο (19:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Γιανγκ Μπόις-Λιόν (19:45, COSMOTE SPORT 8HD)

Φέγενορντ-Στουρμ Γκρατς (19:45, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «Europa League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (22:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Ρόμα-Στουτγκάρδη (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & 4K)

Μπράγκα-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Θέλτα-Λιλ (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Ρέιντζερς-Λουντογκόρετς (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Σάλτσμπουργκ-Βασιλεία (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Ουτρέχτη-Γκενκ (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «Europa League Show» (Παρασκευή 23/1, 00:05, COSMOTE SPORT 2HD)