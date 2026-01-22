Ομάδες

Παναθηναϊκός: Αρνήθηκε η Φερεντσβάρος να δώσει έξτρα εισιτήρια
Οnsports Τeam 22 Ιανουαρίου 2026, 13:22
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Αρνήθηκε η Φερεντσβάρος να δώσει έξτρα εισιτήρια

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αιτήθηκε επιπλέον εισιτήρια από την Φερεντσβάρος για τους φίλους της ομάδας που ταξίδεψαν στην Βουδαπέστη, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση. 

Περίπου 2.500 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται στη Βουδαπέστη για τον μεγάλο αγώνα της ομάδας με την Φερεντσβάρος, αλλά μόλις οι μισοί από αυτούς έχουν εισιτήρια της αναμέτρησης. 

Ο Παναθηναϊκός αιτήθηκε από την ουγγρική ομάδα επιπλέον εισιτήρια, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση τόσο από τη γεπεδούχο ομάδα όσο και τις τοπικές αρχές, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει ασφαλής χώρος φιλοξενίας τους, πέραν του προκαθορισμένου αριθμού. 



