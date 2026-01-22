ΠΑΟΚ και Μπέτις τιμούν τα θύματα της τραγωδίας στην Ανδαλουσία

Οnsports Τeam

Η ισπανική ομάδα με αίτημα της στην UEFA ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τον «Δικέφαλο» στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία.

Σε σοκ βρίσκεται όλος ο κόσμος μετά το άκουσμα της είδησης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία που προκάλεσε τον θάνατο 42 ανθρώπων, ενώ πάνω από 100 άνθρωποι βρίσκονται ακόμα στα νοσοκομεία, άλλοι με πολύ σοβαρά προβλήματα και άλλοι που δίνουν «μάχη» για να κρατηθούν στην ζωή.

Λόγω αυτού του δυσάρεστου γεγονότος, η Ρεάλ Μπέτις ζήτησε από τον ΠΑΟΚ να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων στο παιχνίδι της Τούμπας (19:45), με την ασπρόμαυρη απάντηση να έρχεται φυσικά άμεσα.

Όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ:

Μετά από αίτημα της Ρεάλ Μπέτις, το οποίο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποδέχτηκε άμεσα και τη σχετική απόφαση της UEFA, πριν τη σέντρα του αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των θυμάτων του πρόσφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ισπανία.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή της.