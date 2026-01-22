Europa League: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έτοιμοι να «σφραγίσουν» την ευρωπαϊκή τους συνέχεια

Onsports Team

Ο «δικέφαλος» θέλει έστω έναν βαθμό, το «τριφύλλι» ψάχνει μια ισοπαλία που θα διώξει κάθε άσχημο σενάριο – Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Μπέτις, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Φερεντσβάρος.

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο άρχισε ιδανικά με τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Από το Champions League, περνάμε στο Europa League, με διπλή εκπροσώπηση. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, δίνουν σημαντικές αναμετρήσεις για την 7η αγωνιστική. Θέλοντας απόψε να «σφραγίσουν» τη συνέχειά τους στη διοργάνωση.

Η αρχή γίνεται στην Τούμπα. Εκεί ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ρεάλ Μπέτις. Οι Ισπανοί είναι ένα εξαιρετικό σύνολο και μέχρι τώρα αήττητοι στη League Phase. Με 14 βαθμούς είναι στην 4η θέση η ομάδα της Ανδαλουσίας, που σαφώς θέλει αποτέλεσμα για να είναι ακόμη πιο κοντά στην εξασφάλιση της οκτάδας.

Ο «δικέφαλος» από την άλλη, με 9 βαθμούς είναι 18ος και έχει δύσκολη υποχρέωση με τους Ισπανούς. Στην έδρα του όμως, θέλει να πάρει έστω έναν βαθμό για να «αγκαλιάσει» την ευρωπαϊκή συνέχεια. Καθώς οι Θεσσαλονικείς έχουν 9 βαθμούς και είναι 18οι, με έναν ακόμη να τους εξασφαλίζει πιθανότατα την πρόκριση στην 24αδα.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τον Κωνσταντέλια, ενώ δεν υπολογίζει τον Ιβανούσετς που είναι εκτός αποστολής. Τελευταία αγωνιστική ο «δικέφαλος» ταξιδεύει στη Γαλλία για το ματς με την Λιόν.

Το βράδυ, έρχεται η ώρα του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» στην παγωμένη Βουδαπέστη, φιλοξενούνται απ’ την ισχυρή Φερεντσβάρος. Οι Ούγγροι με 14 βαθμούς είναι στην 6η θέση. Προέρχονται από απραξία, καθώς αυτός είναι ο πρώτος τους αγώνας για το 2026. Ενώ έχασαν (έφυγαν) τους Βάργκα και Τοθ (ο πρώτος πήγε στην ΑΕΚ).

Το «τριφύλλι» από την άλλη, έχει 10 βαθμούς και είναι στην 15η θέση. Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του αρκούν για την πρόκριση. Όμως οι «πράσινοι» που προέρχονται απ’ την βαριά ήττα του ντέρμπι με την ΑΕΚ, θέλουν να αντιδράσουν και να «σφραγίσουν» την συνέχειά τους. Διατηρώντας ελπίδες ακόμη και για οκτάδα ή έστω καλύτερο πλασάρισμα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει στη διάθεσή του τον Τζούρισιτς, ενώ είναι στην αποστολή ο Κάτρης. Τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρόμα, οπότε το αποψινό ματς μοιάζει με ευκαιρία για αποτέλεσμα ουσίας και αυτοπεποίθησης.

EUROPA LEAGUE – LEAGUE PHASE – 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

19:45 ΠΑΟΚ – Ρεάλ Μπέτις Cosmote Sport 3

22:00 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 4 & ANT1