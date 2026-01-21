Παναθηναϊκός: «Πετάει» για Ουγγαρία

Οnsports Τeam

Για τη Βουδαπέστη ταξιδεύει η αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου αύριο αντιμετωπίζει τη Φερεντβάρος σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια της ομάδας στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του ότι προηγήθηκε και κοιτάζει μπροστά. Οι "πράσινοι" έχουν να δώσουν αύριο ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Ουγγαρία, κόντρα στην Φερεντσβάρος και θέλουν το θετικό αποτέλεσμα, παρά τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα.

Η αποστολή των «πρασίνων» αποτελείται από 20 ποδοσφαιριστές, καθώς είναι αρκετά τα προβλήματα για τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά στόχος παραμένει η νίκη για να έχει ελπίδες για την πρώτη 8άδα.

Η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Ferencváros Stadion θα πραγματοποιηθεί στις 19:30, ενώ στις 18:45 ο Μπενίτεθ θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.