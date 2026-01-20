Παναθηναϊκός: Παρουσία έκπληξη στην αποστολή για Φερεντσβάρος - Τρεις απουσίες για Μπενίτεθ

Οnsports Τeam

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία συμπεριλαμβάνοντας τον Γιώργο Κάτρη, αλλά αφήνοντας εκτός τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία του για το ματς με τη Φερεντσβάρος την Πέμπτη (22/01, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική, ακολούθησε παιχνίδι σε μικρό χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Θεραπεία ακολούθησαν οι Τζούριτσιτς και Ντέσερς, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής, όπως και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς που δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε την έκπληξη και συμπεριέλαβε τον Γιώργο Κάτρη στην αποστολή, που μπήκε μέσω στη λίστα Β'.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για την Φερεντσβάρος: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος