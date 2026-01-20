Ομάδες

Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Ο Ουκρανός Μπαλάκιν διαιτητής στο κρίσιμο ματς της Βουδαπέστης
Ο Μίκολα Μπαλάκιν ορίστηκε από την UEFA στο Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική του Europa League.

Ένας άπειρος διαιτητής, ο Μίκολα Μπαλάκιν, ορίστηκε από την UEFA στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος την Πέμπτη (22/1, 22:00) στην Ουγγαρία για την 7η αγωνιστική του Europa League.

Ο 37χρονος Ουκρανός δεν έχει βρεθεί ποτέ σε αγώνα του Τριφυλλιού στο παρελθόν, αλλά σφύριξε πέρυσι (6/3/2025) στο Μπόντο Γκλιμτ-Ολυμπιακός 3-0 για τους «16» του Europa League και στις 27/7/2023 στο ΠΑΟΚ-Μπεϊτάρ 0-0 για τα προκριματικά του Conference League.

Φέτος ήταν στα Στουρμ-Νότιγχαμ 0-0 και Στεάουα-Φέγενορντ 4-3 για το Europa League, αλλά και στο Πάφος-Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-1 για τα προκριματικά του Champions League.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ολεξάντρ Μπερκούτ και Βίκτορ Ματίας, τέταρτος ο Βιτάλι Ρομανόφ, ενώ στο VAR θα είναι οι Ντένις Σούρμαν και Ντμίτρο Πανκίσιν, όλοι τους Ουκρανοί.



