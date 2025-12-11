Παναθηναϊκός: Οδηγίες στους φιλάθλους για το ματς με την Πλζεν

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση για τους φιλάθλους της που θα βρεθούν απόψε στο ΟΑΚΑ για την πολύ κρίσιμη αναμέτρηση με την Πλζεν.

Οι «πράσινοι» ενημέρωσαν τους οπαδούς τους για τα σημεία που θα γίνουν οι προέλεγχοι, ενώ συνέστησε σε όλους να βρεθούν στο γήπεδο το νωρίτερο δυνατό, με τις θύρες να ανοίγουν στις 19:00.

Η ανακοίνωση:

«Απόψε στις 10 μ.μ. ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Viktoria Plzen στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία του κόσμου, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 19:00 . Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο τόσο καλύτερα θα είναι.

. Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο τόσο καλύτερα θα είναι. Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, θα πρέπει απαραίτητα, πριν τον ελεγχο εισιτηρίων, να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr, ειδάλλως η είσοδός σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή.

Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο σε κανένα μη κάτοχο εισιτηρίου, ακόμα και σε παιδιά.

Στο γήπεδο θα λειτουργούν οι εξής προέλεγχοι των εισιτηρίων και ταυτοπροσωπίας:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 20, 21, 22, 23, 24, 26 θα διέρχονται από τους προελέγχους Π19 και Π20. Οι ως άνω θύρες μπορούν να εξυπηρετούνται και από τον προέλεγχο της Π 1-35, ωστόσο προτείνεται να ακολουθούν τους προελέγχους Π19 και Π20 για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

θα διέρχονται από τους Οι ως άνω θύρες μπορούν να εξυπηρετούνται και από τον προέλεγχο της Π 1-35, ωστόσο προτείνεται να ακολουθούν τους προελέγχους Π19 και Π20 για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους. Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 1, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 28 θα διέρχονται από τον προέλεγχο Π1-35.

θα διέρχονται από τον Οι κάτοχοι εισιτηρίων της θύρας 29 θα διέρχονται από την Πύλη Β.

O έλεγχος των φιλάθλων στα σημεία προελέγχων δεν ακυρώνει τον έλεγχο στις εισόδους των θυρών».