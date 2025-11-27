Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ψάχνουν καθοριστικά βήματα οκτάδας σε Europa και Conference League

Onsports Team

Σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ εντός έδρας στο Europa League, ενώ η ΑΕΚ αναζητά μεγάλο αποτέλεσμα στην Ιταλία για το Conference League – Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.

Ευρωπαϊκή βραδιά με τριπλή εκπροσώπηση του ελληνικού ποδοσφαίρου σε Europa League και Conference League. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, έχουν αναμετρήσεις διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας, αλλά τεράστιας σημασίας για το στόχο της πρόκρισης και μάλιστα αν γίνεται μέσω της πρώτης 8άδας. Κάτι που σημαίνει απ’ ευθείας πρόκριση στους «16».

Η αρχή στις ελληνικές «μάχες», θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια σε ακόμη ένα ματς, θα υποδεχτεί την Μπραν. Ο «δικέφαλος» με τα σπουδαία αποτελέσματα κόντρα σε Λιλ και Γιουνγκ Μπόις, έφτασε τους 7 βαθμούς και είναι στην 10η θέση. Οι Νορβηγοί τους οποίους αντιμετωπίζει σήμερα, έχουν τους ίδιους βαθμούς και είναι μία θέση πίσω.

Οι Σκανδιναβοί έχουν νίκες με Ουτρέχτη και Ρέιντζερς, αλλά και ισοπαλία με την Μπολόνια. Είναι μια ομάδα με αρχές και ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι προσεκτικός. Ποιοτικά οι Θεσσαλονικείς είναι ανώτεροι και στην έδρα τους μπορούν να περιμένουν ένα αποτέλεσμα που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στο στόχο.

Επίσης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο αναγκαστικά μισοάδειο ΟΑΚΑ (λόγω εργασιών) την αυστριακή Στουρμ Γκρατς. Με το «τριφύλλι» να προέρχεται ευρωπαϊκά απ’ το «διπλό» στη Μάλμε και θέλει απόψε να πάρει την πρώτη εντός έδρας νίκη για να κάνει… άλμα προς την 8άδα. Οι «πράσινοι» είναι 16οι με 6 βαθμούς αυτή τη στιγμή.

Ο Μπενίτεθ δε θα έχει Σάντσες, Πελίστρι, Κυριακόπουλο, Λαφόν, που είναι τραυματίες, αλλά και τον τιμωρημένο Σιώπη. Κόντρα στη Στουρμ που έχει επτά ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημά της, αλλά στο Europa League έχει μαζέψει 4 βαθμούς (νίκη με Ρέιντζερς, ισοπαλία με Νότιγχαμ) και είναι 25η.

Στο Conference League (4η αγωνιστική) η ΑΕΚ έχει το δυσκολότερο έργο από τις ελληνικές ομάδες. Φιλοξενείται από τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι». Έχοντας 4 βαθμούς ως τώρα και όντας στην 15η θέση, η Ένωση αναζητά ένα αποτέλεσμα-δήλωση. Όπως είπε ο Νίκολιτς, μια «διαγραφή» στο εντός έδρας στραβοπάτημα με τη Σάμροκ.

Οι «βιόλα» από την άλλη, δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και έχουν κίνητρο την αντίδραση. Με 6 βαθμούς βρίσκονται στην 8η θέση, αλλά προέρχονται από 6 σερί ματς χωρίς νίκη. Η ΑΕΚ ξέρει πως με θετικό αποτέλεσμα στην Ιταλία, θα κερδίσει και αυτοπεποίθηση αλλά και βαθμολογικά στην προσπάθειά της να… σκαρφαλώσει στον πίνακα.

EUROPA LEAGUE – 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ LEAGUE PHASE

19:45 ΠΑΟΚ – Μπραν Cosmote Sport 3

22:00 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς Cosmote Sport 4

CONFERENCE LEAGUE – 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ LEAGUE PHASE

22:00 Φιορεντίνα – ΑΕΚ Cosmote Sport 5