Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ήττα για την Στουρμ Γκρατς πριν το ΟΑΚΑ

Onsports Team

Οι Αυστριακοί ηττήθηκαν στο «σπίτι» τους από τη ΛΑΣΚ με 3-1, δείχνοντας τα τρωτά τους σημεία λίγες μέρες πριν έρθουν στην Αθήνα.

Η Στουρμ Γκρατς είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League. Σε ένα κρίσιμο ματς στο ΟΑΚΑ. Οι Αυστριακοί λίγες μέρες πριν ταξιδέψουν στην Αθήνα, έδειξαν τις αδυναμίες τους στο πρωτάθλημά τους, υποδεχόμενοι τη ΛΑΣΚ.

Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν 3-1 και έδειξαν που πρέπει να «χτυπήσει» το «τριφύλλι». Η προσεχής αντίπαλος της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ προηγήθηκε στο 7’ με τον Κιτεϊσβίλι, όμως η ΛΑΣΚ δεν άργησε να κάνει την ανατροπή με τα γκολ των Γιόργκενσεν (25′) και Ούσορ (27′). Στο δεύτερο μέρος η ΛΑΣΚ πέτυχε τρίτο γκολ με τον Ντανέκ στο 60ο λεπτό, με το οποίο διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Τελευταία νίκη της Στουρμ είναι στις 29 Οκτωβρίου όταν απέκλεισε τη Βόλφσμπεργκερ στο κύπελλο στα πέναλτι και από τότε δεν έχει νίκη.

Η αρχική ενδεκάδα της Στουρμ: Κρίστενσεν, Μάλιτς, Έρμαν, Λαβαλί, Καρίτς, Χόρβατ, Τσουκουάνι, Στάνκοβιτς, Κιτεϊσβίλι, Γκρίγκιτς και Μαλόουν.