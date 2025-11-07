«Πρώτο παιχνίδι στην League Phase για τον Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό: Νίκη»

Οnsports Τeam

Η UEFA με ανάρτησή της στα social media στάθηκε στο νικηφόρο, ευρωπαϊκό, ντεμπούτο του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μάλμε με την UEFA μάλιστα να κάνει και σχετική ανάρτηση, λόγω της ευρωπαϊκής πρεμιέρας του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του "τριφυλλιού".

Όπως είναι απόλυτα λογικό η... επανεμφάνιση του κορυφαίου προπονητή σε ευρωπαϊκούς αγώνες προσκάλεσε... συζητήσεις, με την UEFA να μη χάνει την ευακιρία να αποθεώσει τον κορυφαίο προπονητή που έχει βρεθεί στη χώρα μας/

Δείτε την ανάρτηση της UEFA: