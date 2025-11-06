Μπενίτεθ: «Δώσαμε χαρά στους φιλάθλους που έκαναν αυτό το μακρινό ταξίδι»

Οnsports Τeam

Μετά την νίκη επί της Μάλμε με 1-0 ο Ράφα Μπενίτεθ έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στους παίκτες του και να τονίσει πόσο σημαντικό ήταν το αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός πως επέστρεψε με νίκη στην Ευρώπη και πως είναι περισσότερο χαρούμενος για τη χαρά που πήραν όσοι φίλαθλοι έκαναν ταξίδι στη Σουηδία.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Το ξέραμε ότι θα ήταν ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, γι’ αυτό και μόνο συγχαρητήρια μπορώ να δώσω στους ποδοσφαιριστές μου για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκαναν.

Είχαμε πει και χθες ότι αυτό που θέλουμε εμείς είναι προσπάθεια. Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη για μας. Είδαμε όταν ακόμη και στο τέλος μας πίεσαν για να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, η ομάδα αντέδρασε πολύ καλά κι είχε πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Οπότε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, είναι μία σημαντική νίκη για μας που θα μας δώσει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια».

Για το τι τον ικανοποίησε από την επίδοση της ομάδας: «Η αντίδραση που δείξαμε σε σχέση με το τελευταίο, ανεπιτυχές αποτέλεσμα που είχαμε, όπως ο χαρακτήρας που δείξαμε σε όλες τις στιγμές του παιχνιδιού απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος είχε κι αυτό τις στιγμές του. Είχαμε κι εμείς τις δικές μας στιγμές, κυρίως με το πέναλτι και το δοκάρι. Προσπαθήσαμε να βρούμε χώρους για να επιτεθούμε, είχαμε κάποιους διαδρόμους και δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες. Σε γενικές γραμμές τα πήγαμε πολύ καλά, γι’ αυτό και είμαι παρά πολύ ικανοποιημένος».

Για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε μετά από καιρό στην Ευρώπη: «Είναι πολύ ωραίο να επιστρέφεις σε αυτό το υψηλό επίπεδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε είμαι χαρούμενος για μένα. Είμαι περισσότερο χαρούμενος για τον σύλλογο, ήταν κάτι το οποίο ήθελε πάρα πολύ κι ακόμα περισσότερο ευχαριστημένος για όλους τους φιλάθλους μας. Ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνουν ένα τόσο μακρινό ταξίδι για να έρθουν εδώ να μας υποστηρίξουν μέχρι τέλους. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και πιστεύω τους δώσαμε μία πολύ μεγάλη χαρά».

Στη συνέχεια μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου είπε:

Για τη σημασία της νίκης, πέρα από τους τρεις βαθμούς: «Βρίσκω πολλά θετικά στο παιχνίδι. Είδα τον χαρακτήρα των παικτών μου μέσα στο παιχνίδι. Την αυτοπεποίθησή τους. Από το πρώτο λεπτό έως το τελευταίο λεπτό προσπαθήσαμε πολύ και κρατήσαμε την αμυντική μας λειτουργία. Προσπαθούσαμε να βρούμε και ευκαιρίες για αντεπιθέσεις. Είχαμε πέναλτι χαμένο, δοκάρι, αλλά και αυτοί είχαν χαμένες ευκαιρίες. Βρισκόμαστε σε μία διαδικασία που θέλουμε τα αποτελέσματα. Είναι βήμα αυτή η νίκη προς τη σωστή κατεύθυνση. Ανταποκριθήκαμε καλά. Η νίκη ήταν σημαντική και πρέπει να περιβάλλουμε τους παίκτες με εμπιστοσύνη. Η επικράτηση αυτή έχει πολλαπλά οφέλη».

Για τους άξονες μεταμόρφωσης του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο: «Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποια προβλήματα. Ο αντίπαλος μάς δυσκόλεψε, οι κεντρικοί μας αμυντικοί δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν τον επιθετικό τους. Στις στατικές φάσεις είχαν ψηλά και δυνατά παιδιά και αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Στο ημίχρονο είπα στους παίκτες μου να είναι συμπαγείς στις γραμμές».

Για το αν έχει να πει κάτι στον κόσμο της ομάδας για τη νίκη αυτή: « Ήταν σημαντικό για εμάς να δείξουμε χαρακτήρα. Αυτό περιμένουν οι φίλαθλοι. Είμαι χαρούμενος να βλέπω τους φιλάθλους μας χαμογελαστούς. Είναι νωρίς για εμάς, αλλά αν συνεχίσουμε να κερδίζουμε θα στείλουμε ένα καλό μήνυμα στον κόσμο μας. Το σημαντικό για εμάς είναι η προσπάθεια ».

Για το πώς αισθάνεται σε προσωπικό επίπεδο για τη νίκη ως ένας θρύλος των διοργανώσεων της UEFA: «Είναι διαφορετικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ως ατμόσφαιρα. Τα διασκεδάζω, είμαι χαρούμενος, αλλά δεν πετάω στα σύννεφα. Είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνιδι. Ήταν σημαντικό για εμάς, για την ομάδα, τους παίκτες να κερδίσουμε λίγη αυτοπεποίθηση».

Για τις απουσίες και αν το ματς με τη Μάλμε μπορεί να γυρίσει τον διακόπτη υπέρ της ομάδας: «Αν μπορείς να διαχειριστείς τραυματισμούς είναι καλό για την ομάδα. Με περισσότερους παίκτες διαθέσιμους μπορείς να είσαι πιο ανταγωνιστικός. Όταν ήρθαμε στην ομάδα υπήρχαν τραυματισμοί στην ομάδα. Αυτό για τον προπονητή είναι ένας πονοκέφαλος παραπάνω. Τώρα που έχουμε κολλητά παιχνίδια είναι σημαντικό να αυξηθεί ο εσωτερικός ανταγωνισμός στην ομάδα και να επιλέγονται οι καλύτεροι».

Για το αν είχε στόχο εξ αρχής να "χτυπήσει" προς το τέλος του παιχνιδιού: «Eίμαστε καλοί στη φυσική κατάσταση, αλλά όχι καταπληκτικοί. Έχουμε δουλειά ακόμα, για να βελτιωθούμε. Θα είμαστε καλύτεροι στα τελευταία λεπτά και χρειάζεται, σωματικά και πνευματικά, να βελτιωθούμε. Πρέπει να το κάνουμε σιγά - σιγά, για να διαχειριζόμαστε όλες τις καταστάσεις του παιχνιδιού».

Για το αν η αλλαγή του Σφιντέρσκι στο 1ο ημίχρονο ήταν για το χαμένο πέναλτι: «Δεν κάνεις ποτέ αλλαγή έναν παίκτη που έχασε πέναλτι. Του καταστρέφεις την αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον Σφιντέρσκι. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Ο παίκτης παραπονέθηκε για κάποιες ενοχλήσεις και κόπωση και αποφασίσαμε να μην ρισκάρουμε».