LIVE Μάλμε - Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική του Europa League
Οnsports Τeam 06 Νοεμβρίου 2025, 20:53
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλμε - Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το αρνητικό αποτέλεσμα στον Βόλο, σε συνδυασμό με τα δύο άσχημα ευρωπαϊκά αποτελέσματα με την Γκόου Αχεντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ αλλά και την Φέγενορντ στην Ολλανδία έχουν δώσει στον αποψινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε (19:45, COSMOTE SPORT 3, ANT1) ένα μεγάλο «πρέπει» για την ομάδα του «τριφυλλιού».

Απόψε, στη Σουηδία, ο Ράφα Μπενίτεθ θα πραγματοποιήσει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στον πάγκο των «πράσινων» και όπως είναι φυσικό θέλει να το συνδυάσει με νίκη που θα δώσει ψυχολογία και… ανάσες στην ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με το διπλό στην Ελβετία (1-4 την Γιουνγκ Μπόις) αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη με αποτέλεσα οι «πράσινοι» να βρίσκονται τώρα στην 22η θέση της βαθμολογίας έχοντας μόλις 3 βαθμούς και να είναι με την πλάτη στον τοίχο.

