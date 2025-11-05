Ομάδες

ΠΑΟΚ: Χωρίς Καμαρά απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις
Onsports Team 05 Νοεμβρίου 2025, 23:17
EUROPA LEAGUE

Εκτός και ο τιμωρημένος Κεντζιόρα για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Τούμπας (Πέμπτη 6/11, 22:00) κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις, για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να ευελπιστεί να πετύχει τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη διοργάνωση, έπειτα από το σπουδαίο διπλό στη Λιλ.

Η τελευταία πρόβα δεν επεφύλασσε εκπλήξεις για τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ εκτός αγώνα είναι κι ο τιμωρημένος Τόμας Κεντζιόρα.

Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού για την αυριανή αναμέτρηση.



