ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: Διαιτητής στην Τούμπα ο Σρτζαν Γιοβάνοβιτς

Οnsports Τeam

«Σφυρίχτρα» από την Σερβία θα βρεθεί στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Γιουνγκ Μπόις για τη League Phase του Europa League στην Τούμπα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει τους Ελβετούς στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να κάνουν σημαντικό… βήμα πρόκρισης μετά το «διπλό» στην Γαλλία και η UEFA ανακοίνωσε τους αξιωματούχους του παιχνιδιού.

Διαιτητής ορίστηκε ο Σρτζαν Γιοβάνοβιτς. Ο Σέρβος ρέφερι έχει βρεθεί άλλη μία φορά στο… δρόμο των Θεσσαλονικέων, σε ματς της Super League κόντρα στην ΑΕΛ, όταν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το «διπλό» 2-1 στη Θεσσαλία για τη σεζόν 2019-’20.

Βοηθοί του στο παιχνίδι της Πέμπτης (06/11) ορίστηκαν οι Ούρος Στοΐκοβιτς και Μίλαν Μιχαΐλοβιτς, ενώ τέταρτος θα είναι ο Νόβακ Σίμοβιτς, άπαντες από την Σερβία. Μάλιστα, συμπατριώτης τους θα είναι και ο επικεφαλής του VAR, μια και επιλέχθηκε ο Μόμσιλο Μάρκοβιτς, ενώ βοηθός του θα είναι ο Ρουμάνος Οβίντιου Χάιτεγκαν.