Onsports Team

Ευχάριστα ξεκίνησε για τον Ράφα Μπενίτεθ η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση του Europa League με την Μάλμε.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την Δευτέρα (3/11) την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με την Μάλμε (6/11, 19:45), με τον Φακούντο Πελίστρι να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα και να επιστρέφει μετά από πολύ καιρό στη δράση και να τίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Από εκεί και πέρα, μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Τάσος Μπακασέτας, που ανεβάζει ρυθμούς και μετράει αντίστροφα για την δική του επιστροφή. Αντίθετα, οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Μπόκος συνέχισαν με το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκανε ο Ρενάτο Σάντσες.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Μάλμε στο πλαίσιο της League Phase του Europa League.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις ανάπτυξης και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Στο πρόγραμμα μπήκε ο Φακούντο Πελίστρι, ενώ το πρώτο μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τάσος Μπακασέτας. Σε ατομικό πρόγραμμα συνεχίζουν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Μπόκος, ενώ θεραπεία έκανε ο Σάντσες».