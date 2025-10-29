H UEFA τιμώρησε τη Φέγενορντ για τα καπνογόνα πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό

Onsports Team

Δύο αγώνες κλειστό θα μείνει το πέταλο των σκληροπυρηνικών οπαδών της ομάδας του Ρότερνταμ, όπως ανακοινώθηκε από την πειθαρχική επιτροπή.

Η UEFA δεν αστειεύεται σε θέματα τιμωριών. Και το απέδειξε με την ποινή που επιβλήθηκε στην Φέγενορντ, αναφορικά με τα καπνογόνα που άναψαν οι φίλαθλοι της ομάδας πριν τη σέντρα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Η πειθαρχική επιτροπή επέβαλλε ποινή δύο αγωνιστικών με κλειστό το πέταλο των σκληροπυρηνικών οπαδών της ομάδας του Ρότερνταμ. Ποινή η οποία θα εκτιθεί στα δύο επόμενα εντός έδρας της ολλανδικής ομάδας για τη League Phase του Europa League.

Παράλληλα, η Φέγενορντ θα πληρώσει και 88.000 ευρώ για τα καπνογόνα των οπαδών της. Σε αυτά τα ζητήματα η UEFA είναι ιδιαιτέρως αυστηρή. Είναι χαρακτηριστικό πως απαγορεύει πλέον από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις να δείχνουν εικόνες τέτοιων σκηνικών από την εξέδρα.