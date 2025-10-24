Κόντης: «Άδικο για όλους μας, θέλαμε περισσότερη σκέψη»

Onsports Team

Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους η Φέγενορντ ισοφάρισε σε 1-1. Στη μοναδική φάση απροσεξίας του Παναθηναϊκού. Κάτι που ο Χρήστος Κόντης θεωρεί κομβικό για την έκβαση του αγώνα στο Ρότερνταμ, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του.

Αναλυτικά:

«Είναι άδικο για όλους μας να κάνεις μια τέτοια προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, να είσαι διαβασμένος να παίζεις τόσο καλά, να βάζεις το γκολ, να μπορείς να κάνεις το 2-0 και εκεί που λέμε ότι θα έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι στην άμυνα, εμείς ανοίγουμε το παιχνίδι, πήγαμε σε ένα παιχνίδι που τους βολεύει και φάγαμε το γκολ. Χάλασε το μυαλό μας, πόνεσε αυτό το γκολ γιατί δεν ήταν απειλητικοί και ξαφνικά βρήκαν γκολ.

Έτσι στο δεύτερο μέρος πάλι με κάποια λάθη φάγαμε και άλλο γκολ και ήταν δύσκολο να το γυρίσουμε. Αν δούμε την εικόνα θεωρώ ότι ο Καλάμπρια σε αυτόν τον ρόλο έδινε βοήθειες στα ανεβάσματα που έκαναν και είχαμε προσανατολισμό να βγαίνουμε στην κόντρα επίθεση με αποτέλεσμα να βγάλουμε κάποιες φάσεις με τον Τετέ να δημιουργεί και εκείνος προβλήματα απλά σε κάποιες από αυτές δεν ήταν καθαρές οι πάσες και έτσι έπρεπε να σταματήσουμε να αλλάξουμε την πάσα. Θέλαμε περισσότερη σκέψη στην τελική απόφαση γενικά».