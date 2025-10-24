Σιώπης: «Δεν αξίζαμε την ήττα, να καταλάβουμε που είμαστε»

Onsports Team

Ο διεθνής αμυντικός μέσος ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο για την ήττα στο Ρότερνταμ, ενώ εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση.

Ο Μανώλης Σιώπης παρά τη στεναχώρια της ήττας με σκορ που δεν άξιζε ο Παναθηναϊκός, μίλησε μετά το ματς με τη Φέγενορντ. Ο διεθνής κόφτης στάθηκε στο γεγονός πως πρέπει οι πάντες να καταλάβουν που είναι και να παίρνουν νίκες.

Αναλυτικά:

«Σπαταλήσαμε τον χρόνο μετά το πρώτο γκολ, δεν βάλαμε ένα δεύτερο. Σε κάποια φάση ενώ ήταν φάουλ ή offside μείναμε σε αυτό και δεχθήκαμε το γκολ της ισοφάρισης. Εκεί άλλαξε το μομέντουμ και εκείνοι πήραν ελπίδα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλά, αλλά μετά μείναμε αδρανείς και το πληρώσαμε. Κρίμα για την προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά, ένα ευχαριστώ και ένα συγγνώμη στον κόσμο. Δεν αξίζαμε να χάσουμε με 3-1.

Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι σε κάποιες φάσεις. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε πολλά πράγματα, να πάρουμε νίκες και να καταλάβουμε σε ποιον σύλλογο είμαστε.

Ο Παναθηναϊκός πιστεύω μπορεί να περάσει από την League Phase, το πιστεύω, αλλά να πρέπει να κάνουμε πειστικές νίκες και να σταματήσουμε να δεχόμαστε τέτοια γκολ».